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«Интер» готов расстаться с Перишичем

«Интер» готов расстаться с Перишичем
Футбол / Италия 0

Форвард «Интера» Иван Перишич может покинуть команду в зимнее трансферное окно, утверждает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, главный тренер «Интера» Антонио Конте не убедился в способности Перишича стать стабильным игроком стартового состава.

В прошлом сезоне Перишич выступал за «Баварию». В составе немецкого клуба он выиграл чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

В текущем сезоне 31-летний футболист провёл 17 матчей за «Интер» во всех турнирах. Он забил два мяча и отдал три результативные передачи.

После неудачного выступления в групповом этапе Лиги чемпионов «Интер» вылетел из еврокубков. В группе B миланский клуб, набрав 6 очков, занял последнее место. Мадридский «Реал» (10) занял первое место, «Боруссия» М (8) — второе. Третье место досталось донецкому «Шахтёру» (8), который сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Аллегри — главный претендент на замену Конте в «Интере»
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