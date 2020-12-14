«Интер» готов расстаться с Перишичем

Форвард «Интера» Иван Перишич может покинуть команду в зимнее трансферное окно, утверждает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, главный тренер «Интера» Антонио Конте не убедился в способности Перишича стать стабильным игроком стартового состава.
В прошлом сезоне Перишич выступал за «Баварию». В составе немецкого клуба он выиграл чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов.
В текущем сезоне 31-летний футболист провёл 17 матчей за «Интер» во всех турнирах. Он забил два мяча и отдал три результативные передачи.
После неудачного выступления в групповом этапе Лиги чемпионов «Интер» вылетел из еврокубков. В группе B миланский клуб, набрав 6 очков, занял последнее место. Мадридский «Реал» (10) занял первое место, «Боруссия» М (8) — второе. Третье место досталось донецкому «Шахтёру» (8), который сыграет в плей-офф Лиги Европы.
- 14 декабря 2020
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