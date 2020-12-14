Зинедин Зидан: «Реал» уважает «Аталанту», но для меня важнее следующий матч
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Напомним, на этой стадии турнира мадридская команда сыграет с «Аталантой».
«Мы знаем, что это за команда, и уважаем её. Мы сыграем с „Аталантой“ в конце февраля, но для меня важнее следующий матч с „Атлетиком“. Это ещё одна прекрасная возможность для нас.
Не думаю, что у „Реала“ может случиться спад после победы в матче с „Атлетико“. Мы взяли лишь три очка. „Реал“ хотел показать, что у нас всё хорошо. Никаких изменений не произошло, мы работаем изо дня в день и хотим продолжать делать то, что делаем», — приводит слова Зидана Marca.
«Реал» и «Аталанта» проведёт матчи 1/8 финала Лиги чемпионов 24 февраля и 16 марта.
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021
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