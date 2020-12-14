Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кафу, Беккенбауэр и Мальдини — лучшие защитники всех времён по версии France Football

Кафу, Беккенбауэр и Мальдини — лучшие защитники всех времён по версии France Football
Футбол / Италия 0

Авторитетное французское издание France Football определило лучших защитников всех времён.

Бразильский футболист, чемпион мира 1994 и 2002 годов Кафу был признан лучшим правым защитником. Лучший центральный защитник по версии издания — чемпион мира 1974 года в составе сборной ФРГ Франц Беккенбауэр. Экс-игрок «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини был признан лучшим левым защитником всех времён. Издание определяло победителя с помощью голосования.

Ранее французское издание признало советского голкипера Льва Яшина лучшим вратарём всех времён. Яшин на протяжении всей карьеры защищал цвета московского «Динамо». В сборную СССР вызывался с 1954 по 1970 год. В составе национальной команды стал чемпионом Европы в 1960 году.

France Football признал Льва Яшина лучшим вратарём всех времён
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020