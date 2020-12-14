Кафу, Беккенбауэр и Мальдини — лучшие защитники всех времён по версии France Football
Авторитетное французское издание France Football определило лучших защитников всех времён.
Бразильский футболист, чемпион мира 1994 и 2002 годов Кафу был признан лучшим правым защитником. Лучший центральный защитник по версии издания — чемпион мира 1974 года в составе сборной ФРГ Франц Беккенбауэр. Экс-игрок «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини был признан лучшим левым защитником всех времён. Издание определяло победителя с помощью голосования.
Ранее французское издание признало советского голкипера Льва Яшина лучшим вратарём всех времён. Яшин на протяжении всей карьеры защищал цвета московского «Динамо». В сборную СССР вызывался с 1954 по 1970 год. В составе национальной команды стал чемпионом Европы в 1960 году.
France Football признал Льва Яшина лучшим вратарём всех времён
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