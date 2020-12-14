Орлов: зачем Тедеско показал жест с деньгами? Моуринью за это дисквалифицировали на 5 игр

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о жесте главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в матче с «Сочи» (0:1). Напомним, на 41-й минуте встречи немецкий специалист показал пальцами «шелест купюр» в сторону скамейки запасных соперника и резервного арбитра.



«На матче „Зенит“ — „Спартак“ можно и ждать скандалов, и не ждать. От Тедеско можно ожидать вообще чего угодно. Но меня поразило другое. Вот у нас есть футбол, чемпионат России. Всё-таки это красивое событие, мы все должны это как-то пропагандировать, поддерживать. И вдруг руководитель пресс-службы «Спартака» делает заявление о расизме. При чём тут расизм? А это ведь прозвучало из уст человека, который должен быть большим политиком. Ребята, зачем вы запускаете это слово? Оно ведь доходит до УЕФА, ФИФА.



Там суть в другом. Команда же проиграла. На протяжении всего матча Тедеско что-то выговаривал. А зачем он показал этот жест с деньгами? Кажется, Моуринью на пять матчей за такое дисквалифицировали. Все эти действия компрометируют российский футбол. Сидит президент РФС Дюков и думает: «Что делать с этими людьми? Что же они наш авторитет подрывают в Европе?» Ну ладно поругались, но зачем заявление пресс-службы делать? Видимо, они хотят показать Федуну, что эти условия помешали им победить», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Тедеско, скорее всего, пропустит матч с «Зенитом» из-за жеста «шелест купюр»