Отец Неймара — о травме сына: когда перестанут винить жертву?

Неймар да Силва, отец нападающего «ПСЖ» Неймара, высказался о травме сына, полученной в матче чемпионата Франции с «Лионом» (0:1).



«Сколько можно? Уже столько раз говорилось, что жестокость избыточна. Почему нельзя прекратить это в начале, после первого фола? Зачем ждать восьмого или девятого? Неужели нужен VAR, чтобы понять, что нарушение было чрезмерным. Футболист безрассудно подкатывается сбоку, не имея шанса забрать мяч.



Во время матча не были приняты меры, когда Неймар по традиции был жертвой особенно жестоких фолов. Это лишь поощряет таких футболистов и их поведение. Футбол от этого проигрывает. Когда перестанут винить жертву? Всё зависит от тех, кто контролирует ход матча. Тот, у кого есть возможность встать на защиту», — написал отец Неймара на своей странице в «Инстаграме».

Неймар — о травме: слёзы были вызваны болью, страхом и плохими воспоминаниями