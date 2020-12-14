Тренер Кафанов: в «Ростове» у нас сложился отличный коллектив, у меня такое впервые

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов, комментируя возвращение в стартовый состав голкипера Сергея Песьякова, рассказал об атмосфере в команде. Накануне, 13 декабря, в матче 18-го тура РПЛ «Ростов» обыграл «Ахмат» со счётом 1:0.
Без преувеличения, наш коллектив как одна семья. Песьяков — самый старший из ребят. За микроклимат всегда отвечает самый опытный вратарь и тренер. У нас такая обстановка, что они втроём идут на тренировку, обратно, ждут друг друга, поддерживают. У нас сложился отличный коллектив как по мастерству, так и по атмосфере. Редко такое встретишь, на моей практике это впервые», — цитирует Кафанова пресс-служба «Ростова».
«Ростов» набрал 32 очка и обошёл «Динамо» в турнирной таблице РПЛ. Теперь подопечные Валерия Карпина занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» не побеждает уже в четырёх последних матчах. Грозненцы (25) находятся на 10-м месте в турнирной таблице.
В следующем туре «Ростов» будет принимать ЦСКА, а «Ахмат» сыграет на своём поле с «Рубином».
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