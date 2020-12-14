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Уткин — о Березуцком: в ЦСКА исправлять ситуацию ставить тренера-дебютанта? Это несерьёзно

Уткин — о Березуцком: в ЦСКА исправлять ситуацию ставить тренера-дебютанта? Это несерьёзно
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал возможное назначение бывшего футболиста ЦСКА, а ныне тренера Василия Березуцкого на пост наставника московского клуба. Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время будет отправлен в отставку.

«Нарастают разговоры о том, что Гончаренко уволят из ЦСКА. Пока этого не произошло, я придержу своё мнение конкретно насчёт увольнения. Но вот когда обсуждаются кандидатуры… Василий Березуцкий, которого некоторые прочат в главные тренеры, — прекрасный парень и умный человек. Если он захочет, рано или поздно тренером он станет. Но. В ЦСКА сейчас исправлять ситуацию поставить тренера-дебютанта? Для серьёзного проекта, инвестировавшего в растущих игроков, это просто несерьёзно. Это обломки какой-то совершенно другой логики», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Василий Березуцкий — основной кандидат на пост главного тренера ЦСКА
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