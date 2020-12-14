Месси, Роналдо и Роналду — лучшие нападающие в истории по версии France Football

Авторитетное французское издание France Football определило лучших нападающих всех времён.
Футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим правым нападающим. Лучший центральный нападающий по версии издания — чемпион мира 1994 и 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдо. Игрок туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим левым форвардом всех времён. Издание определяло победителя с помощью голосования.
Символическая сборная мира выглядит следующим образом:
Лев Яшин (СССР) — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия) — Лоттар Маттеус (ФРГ), Хави (Испания), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия) — Криштиану Роналду (Португалия), Роналдо (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).
- 14 декабря 2020
-
21:11
-
21:02
-
20:55
-
20:49
-
20:44
-
20:32
-
20:23
-
20:21
-
20:20
-
20:10
-
19:52
-
19:50
-
19:46
-
19:35
-
19:31
-
19:23
-
19:17
-
19:06
-
19:01
-
18:54
-
18:40
-
18:34
-
18:26
-
18:12
-
18:10
-
18:00
-
17:57
-
17:52
-
17:44
-
17:35
-
17:35
-
17:24
-
17:23
-
17:17
-
16:57