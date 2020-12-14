Месси, Роналдо и Роналду — лучшие нападающие в истории по версии France Football

Авторитетное французское издание France Football определило лучших нападающих всех времён.



Футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим правым нападающим. Лучший центральный нападающий по версии издания — чемпион мира 1994 и 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдо. Игрок туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим левым форвардом всех времён. Издание определяло победителя с помощью голосования.

Символическая сборная мира выглядит следующим образом:



Лев Яшин (СССР) — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия) — Лоттар Маттеус (ФРГ), Хави (Испания), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия) — Криштиану Роналду (Португалия), Роналдо (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).