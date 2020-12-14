Тренер «Сочи» Бородин: два дня меня обвиняли в расизме, а сегодня узнаю, что я ксенофоб

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин прокомментировал обвинения со стороны наставника «Спартака» Доменико Тедеско в расизме и ксенофобии после матча чемпионата России с «Сочи» (0:1).



«Первый тайм закончился, Тедеско полетел в мою сторону, обвинил меня в расизме, сказав фразу: «Ты расист, и я скажу об этом на пресс-конференции». Дословно. В ответ я ему сказал, что это уже серьёзное обвинение, на расизме все спекулируют. Ну это совершенно неправильно с его стороны. Надо обратить внимание на его жесты Джанаеву, и нам, и судьям, это серьёзное обвинение.



На КДК РФС я буду, мне нечего скрывать. Я участник этого процесса и дам тот же комментарий. Я рассказал после встречи всё как было. Тренер «Спартака» два дня обвинял меня в расизме, а сегодня узнаю, что это ксенофобия. Ну теперь я пойду в энциклопедический словарь узнавать, что это за значение. А может, он просто будет уважать нас? Всех нас. И тогда всё будет нормально. Будет наказание мне или Тедеско? Ну, я не люблю делать прогнозы, но соответствующие органы разберутся. Я расскажу всё как на духу, в спокойной форме», — приводит слова Бородина сайт телеканала Матч ТВ.

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