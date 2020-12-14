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Игрок «Истанбула» Демба Ба поговорил с румынским арбитром после скандала на матче с «ПСЖ»

Игрок «Истанбула» Демба Ба поговорил с румынским арбитром после скандала на матче с «ПСЖ»
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Истанбул Башакшехир» Демба Ба связался с резервным арбитром скандального матча группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» Себастьяном Колцеску, сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу на своей странице в «Твиттере».

Напомним, встреча должна была состояться 8 декабря, однако была прервана в начале из-за Колцеску, назвавшего тренера турецкой команды Пьера Вебо «чёрным». Ба активно спорил с румынскими арбитрами. В итоге штабы коллективов приняли решение увести футболистов с поля. Встреча была доиграна 9 декабря. Парижане обыграли «Истанбул» со счётом 5:1.

В разговоре Демба Ба отметил, что никогда не говорил, что это был расизм, и просил арбитра не использовать слово «чёрный» на стадионе. Колцеску понял футболиста.

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