Глушаков: если бы не Максименко, «Спартак» не находился бы на втором месте в РПЛ

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился своим мнением о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» — «Спартак» (1:0).



«Я не общался с Кутеповым, но игру смотрел. Мне кажется, «Спартаку» не хватает игроков спереди. Почему нельзя Маслова поменять на Кутепова и поставить его вперёд? По игре у «Сочи» было больше моментов, они заслуженно победили. Если бы не Максименко, то «Спартак» не находился бы на втором месте. И в том сезоне тоже. Максименко — один из лучших футболистов сейчас», — приводит слова Глушакова сайт телеканала Матч ТВ.

«Сочи» набрал 30 очков в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. Московский «Спартак» (35) — на втором месте.