Президент «Ювентуса» сообщил, что клуб предложил новый контракт Дибале
Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли отметил, что клуб предложил новый контракт аргентинскому нападающему Пауло Дибале.
«Приятно слышать, что он любит «Ювентус» и чувствует себя комфортно в клубе. Эта любовь взаимна. Мы видим в нём будущего капитана команды. Я знаю, что Пауло получил предложение, которое внесёт его в список самых высокооплачиваемых игроков Европы. Мы с нетерпением ждём его ответа. Самое главное — увидеть его ответ на поле», — приводит слова Аньелли Tuttosport.
Ранее в СМИ сообщалось, что Дибала хочет сменить клуб. Однако сам аргентинец опроверг эту информацию. Накануне Дибала забил первый мяч в нынешнем сезоне, отличившись в матче 11-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (3:1).
Пауло Дибала: всегда говорил, что хочу и дальше выступать за «Ювентус»
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