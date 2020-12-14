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Райола: Ибрагимович легко может играть ещё пять лет

Райола: Ибрагимович легко может играть ещё пять лет
Футбол / Италия 0

Известный агент Мино Райола, представляющий интересы 39-летнего форварда «Милана» Златана Ибрагимовича, поделился мнением о своём клиенте.

«Я видел много игроков, которые уже чувствовали усталость, когда им было столько лет, сколько Златану. Я им даже уже начинал сочувствовать. Но я никогда не видел в нём этой усталости. На мой взгляд, Златан может легко играть ещё пять лет.

Я жалею, что возил его в MLS. Это было тратой времени. В будущем он будет играть важную роль. Возможно, он станет президентом УЕФА, чтобы изменить футбол. У нас с ним замечательные взаимоотношения, но у меня такие взаимоотношения со всеми. Своих клиентов я считаю членами семьи. Со Златаном у нас были весёлые приключения. Он не такой жёсткий, как кажется», — цитирует Райолу Football Italia.

Златан Ибрагимович возобновил тренировки в общей группе
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