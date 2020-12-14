Матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» обслужит Сергей Карасёв

Российский футбольный союз опубликовал имена судей, которые будут работать на матчах 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Сочи» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Владимир Миневич; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Николай Волошин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Ротор» — «Арсенал»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Гончар.
«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Алексей Лунев; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Александр Гвардис.
«Краснодар» — «Уфа»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Эдуард Малый.
«Химки» — «Локомотив»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Чеботарёв.
«Ахмат» — «Рубин»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Болотенков; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Николай Левников.
«Ростов» — ЦСКА: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Артём Любимов; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Французов.
«Тамбов» — «Урал»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Дмитрий Березнев, Алексей Ширяев; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Николай Иванов.
- 14 декабря 2020
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