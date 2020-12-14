Арбитр Федотов: Песьяков выставил судью клоуном и кинул ему мяч, как кость собаке

Известный арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о судействе в матче 18-го тура РПЛ «Ахмат» — «Ростов» (0:1).

«На матче работал Волошин, на VAR — Мешков. На 14-й минуте Волошин показал жёлтую Хаджикадуничу, она стала для него четвёртой в сезоне. Контакт там был, но не на жёлтую карточку — безрассудного действия там не было. Но больше меня поразил момент на 54-й минуте. Игрок «Ахмата» бежал на мяч, Ерёменко же выбил его в сторону ворот, после чего Песьяков забрал мяч в руки. Абсолютно игровой момент, но Волошин придумал здесь свободный в пользу «Ахмата».

Видимо, очень сильно этого хотел. Если бы хозяева забили — был бы скандал. Забавно, что Песьков выставил судью клоуном в этом эпизоде и кинул ему мяч, как кость собаке. Арбитр просил у вратаря мяч, а тот откинул его в сторону: дескать, беги за ним. И ведь Волошин побежал! И даже жёлтую Песьякову не показал. Просто цирк!» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.