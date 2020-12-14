В АПЛ прошло очередное тестирование на коронавирус. Выявлено шесть новых случаев заражения

На официальном сайте английской Премьер-лиги были опубликованы результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.



Новая волна проверок прошла в период с 7 по 13 декабря. На этот раз тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 1549 человек, среди которых футболисты и сотрудники клубов. Результаты шести тестов оказались положительными. Заразившиеся были отправлены на карантин на десять дней. Напомним, в прошлом раунде проверок было выявлено 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией.



Сезон-2020/2021 в английской Премьер-лиге стартовал 12 сентября. После 12 туров лидером соревнований является набравший 25 очков «Тоттенхэм Хотспур». В прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа.