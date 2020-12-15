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Лишние 900% Погба. Разбор 12-го тура АПЛ

Лишние 900% Погба. Разбор 12-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 12-й тур АПЛ сезона-2020/2021. Почему дерби «МЮ» — «Ман Сити» получилось таким унылым. Чего не хватило «Челси». Можно ли критиковать «Ливерпуль» за ничью с «Фулхэмом». «Арсенал» вызывает жалость. Чех хочет изменить пенальти. Главные события тура.

Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе «СберЗвук». Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.

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Кирилл разбирает победу «Реала» над «Атлетико» и противоречивую победу «Барселоны»:

А Гриша собирает приколюхи из АПЛ и общается с подписчиками в своём телеграм-канале. Вы ещё не подписались?

#Футбол #Подкаст #АПЛ

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В этом выпуске:

0:00 – Привет!
1:25 – Дерби унылых.
6:50 – Бла-бла от Погба.
10:59 – Агуэро как мёд Винни-Пуха.
14:43 – Проблемы «Сити» вечны.
16:29 – И все равно Менди лучше Пикфорда!
21:24 – Зиеш – ключевой, а Хаверца лучше не ставить на фланг.
27:18 – Два футболиста забыли про BLM. Получилось смешно.
28:20 – Гуайта накосячил, а потом остановил «Тоттенхэм».
35:49 – Вот почему так злился Клопп.
38:30 – Возможно, фанаты имеют значение.
44:56 – У «Арсенала» всё плохо, а потом еще Джака удалился.
54:30 – Петр Чех предложил апгрейдить пенальти.
1:00:39 – Про тютельку и матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».
1:04:18 – Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ.

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