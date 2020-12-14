Мино Райола: Погба может уйти из «МЮ» летом, зимой сложно проводить крупные сделки
Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, поделился мнением о будущем своего клиента. Ранее Райола заявил, что Погба точно покинет клуб. Агент призвал руководство «Манчестер Юнайтед» проявить благоразумие и продать футболиста, пока он не ушёл бесплатно в статусе свободного агента.
«Погба ждёт великое будущее. В Англии люди слишком сильно реагируют, когда речь заходит о Погба. Я просто сказал, что думаю. Я говорил, что Поль может уйти из клуба летом. Проводить крупные сделки зимой сложно», — цитирует Погба Football Italia.
Поль Погба летом 2016 года за € 105 млн перешёл из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2022 года.
Венгер: следует объяснить Погба, что, независимо от планов, его работа — играть за «МЮ»
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