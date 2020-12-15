Директор «Боруссии» М: не думаю, что в «Манчестер Сити» радовались жеребьёвке ЛЧ

Спортивный директор «Боруссии» Мёнхенгладбах Макс Эберл прокомментировал результат жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом раунде плей-офф немецкий клуб сыграет с «Манчестер Сити». Команды уже встречались четырежды на групповом этапе Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» одержал победы в трёх матчах, а ещё в одной встрече была зафиксирована ничья.

«Со спортивной точки зрения было неважно, кто там достанется. Там все команды очень сильные. Что ж, нам достался «Манчестер Сити». Мы дважды играли с ними на групповых стадиях турнира. Предвкушаем интересные матчи.

Не думаю, что в «Манчестер Сити» все радовались жеребьёвке и кричали «ура!», ведь они знают, насколько сложно с нами играть», — цитирует функционера Goal со ссылкой на Rheinische Post.