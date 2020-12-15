Петер Чех принял участие в матче молодёжной команды «Челси»

38-летний чешский вратарь Петр Чех, возобновивший игровую карьеру в составе «Челси», принял участие в матче резервных команд. Чех вышел в стартовом составе на матч с «Тоттенхэм Хотспур».
Встреча команд U-23 закончилась со счётом 3:2 в пользу «Челси». Ещё в первом тайме «синие» пропустили два мяча, но после перерыва сумели вырвать победу, забив решающий мяч за две минуты до финального свистка.
Запись можно посмотреть в «твиттере» B/R Football.
Помимо Чеха участие в матче принял ещё один опытный игрок «Челси». В стартовом составе вышел полузащитник Дэниел Дринкуотер. Он в итоге был удалён на 77-й минуте.
Чех провёл в «Челси» большую часть профессиональной карьеры. За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги и один титул Лиги чемпионов. Последние несколько лет Чех провёл в «Арсенале».
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