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«Сельта» разгромила «Кадис» в чемпионате Испании

«Сельта» разгромила «Кадис» в чемпионате Испании
Футбол / Испания 0

В Испании завершился матч 13-го тура чемпионата Испании, в котором «Сельта» принимала «Кадис». Игра прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Нолито, Яко Аспас, Фран Бельтран и Брайс Мендес.

«Сельта» одержала третью победу подряд в чемпионате Испании. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Примеры, набрав 16 очков. «Кадис» в свою очередь за последние пять матчей в чемпионате Испании одержал одну победу, потерпел три поражения и один раз сыграл вничью. Команда занимает седьмое место, набрав 18 очков.

В следующем туре Примеры «Сельта» сыграет с «Севильей», а «Кадис» проведёт матч с «Хетафе». Оба матча пройдут 20 декабря.

Испания - Примера. 13-й тур
14 декабря 2020, понедельник. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
4 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Нолито – 6'   2:0 Аспас – 31' (пен)   3:0 Бельтран – 43'   4:0 Мендес – 45+1'
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