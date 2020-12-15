«Сельта» разгромила «Кадис» в чемпионате Испании
В Испании завершился матч 13-го тура чемпионата Испании, в котором «Сельта» принимала «Кадис». Игра прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.
В составе победителей отличились Нолито, Яко Аспас, Фран Бельтран и Брайс Мендес.
«Сельта» одержала третью победу подряд в чемпионате Испании. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Примеры, набрав 16 очков. «Кадис» в свою очередь за последние пять матчей в чемпионате Испании одержал одну победу, потерпел три поражения и один раз сыграл вничью. Команда занимает седьмое место, набрав 18 очков.
В следующем туре Примеры «Сельта» сыграет с «Севильей», а «Кадис» проведёт матч с «Хетафе». Оба матча пройдут 20 декабря.
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