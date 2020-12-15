Бэйл может вернуться в «Реал» в случае отставки Зидана

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл, который сейчас выступает за «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды, хочет вернуться в «Королевский клуб», сообщает Daily Mail со ссылкой на AS.
Как сообщает источник, Бэйл следит за ситуацией в «Реале» и в случае увольнения Зинедина Зидана он может вернуться в команду, где рассчитывает провести последний год по контракту. При этом сам «Реал» хочет разгрузить зарплатную ведомость, но зарплата валлийца может стать препятствием для окончательного перехода игрока в «Тоттенхэм».
31-летний Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» 19 сентября 2020 года, перейдя из мадридского «Реала» на правах аренды. По условиям сделки «Тоттенхэм» заплатит Бэйлу € 9,8 млн, а «Реал» по-прежнему будет выплачивать ему € 415 тыс. в неделю. Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн.
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