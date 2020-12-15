Криштиану Роналду: предпочту посмотреть бокс или UFC, чем футбольный матч
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что любит смотреть боевые виды спорта.
«Игра в футбол — моя страсть, но я предпочитаю смотреть другие виды спорта по телевизору. Между просмотром футбольного матча, бокса или боя UFC я выбираю бокс или UFC», — приводит слова Роналду Marca со ссылкой на DAZN.
Ранее Роналду был признан лучшим левым форвардом всех времён по версии издания France Football.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года. Трансфер 35-летнего футболиста обошёлся «старой синьоре» в € 117 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в 7 матчах, в которых записал в свой актив 10 голов и сделал 1 результативную передачу. Контрактное соглашение португальца с «Ювентусом» рассчитано до 2022 года.
Криштиану Роналду отметился очередным статистическим достижением
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