Гвардиола: сейчас нет тренера, который возглавил бы «Арсенал» лучше Артеты

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал наставника «Арсенала» Микеля Артету.

«У «Арсенала» нет тренера, который возглавил бы этот клуб в ближайшие годы лучше, чем Артета. Я не обязан оказывать ему поддержку, потому, что она у него и так есть. Он один из лучших тренеров, с которыми я когда-либо работал, и видел его приверженность, его любовь к своему клубу. Если бы не его любовь к клубу, он всё ещё был бы в «Манчестер Сити». Я почти уверен, что он все перевернёт и сделает так, как все ожидают», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Артета возглавил «Арсенал» в декабре прошлого года. До этого он работал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити». Будучи профессиональным футболистом, Артета выступал в составе «Арсенала» в период с 2011 по 2016 год.



Лондонский «Арсенал» с 13 очками в 12 турах занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.