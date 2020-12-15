Эрлинг Холанд: никогда не говорил, что был близок к переходу в «Ювентус»

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал, что никогда не говорил о возможности трансфера в «Ювентус».

«Многие говорят об этом, но я никогда не говорил, что был близок к переходу в «Ювентус». Я в «Боруссии Дортмунд» всего год и очень счастлив здесь», — приводит слова Холанда Football Italia.

Ранее Эрлинг Холанд получил награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года и выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского клуба «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в 8 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 4 матчах Лиги чемпионов.