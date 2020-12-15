Роберт Левандовски рассказал о несостоявшемся переходе в «Дженоа»

32-летний польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски отреагировал на жеребьёвку 1/8 финала ЛЧ, а также рассказал об отношении к коллеге по амплуа из дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду и вспомнил о возможном переезде в чемпионат Италии.

«В 1/8 финала ЛЧ нам достался «Лацио». Думаю, что «Баварии» будет тяжело, так как римляне хорошо сыграли на групповой стадии, конечно, не совсем в порядке их положение в Серии А, но, безусловно, мы готовы с ними встретиться.

Прошлогодняя победа в ЛЧ дала нам незабываемые эмоции. Это сбывшаяся мечта после такой тяжелой работы, она вызвала у меня сильные эмоции, но важно не то, сколько титулов мы выиграли, а сколько ещё можем выиграть.

Награда Golden Boy Холанду? Он этого заслуживает, я счастлив, что он играет здесь, в Германии, будет очень интересно видеть противостояние между нами.

Мой возможный переход в чемпионат Италии? В Италии много польских игроков. Когда я был моложе и играл за «Лех», я имел возможность оказаться в «Дженоа», но я хотел играть в Лиге чемпионов и вместо этого выбрал дортмундскую «Боруссию». Я считаю, что это было правильное решение, учитывая, где я сейчас нахожусь», — цитирует Левандовски Football Italia.

Напомним, что Роберт Левандовски стал игроком дортмундской «Боруссии» летом 2010 года, перейдя из польского «Леха» за € 4,5 млн.