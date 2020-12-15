Алехандро Гомес отреагировал на информацию о драке с главным тренером «Аталанты»

32-летний аргентинский полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес обратился к болельщикам в социальных сетях, отреагировав на слухи о возможном конфликте с главным тренером бергамасков Джан Пьеро Гасперини.
«Дорогие поклонники «Аталанты», я пишу вам здесь, потому что у меня нет возможности защитить себя и поговорить с вами. Я просто хотел бы передать вам, что когда я уйду, правда обо всём станет известна. Вы знаете меня и знаете, какой я человек. Я люблю вас. Ваш капитан», — сказано в опубликованном тексте Гомеса в «инстаграм»-сториз.
Напомним, что ранее авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо опубликовал в «Твиттере» пост, в котором рассказал, что в перерыве матча 5-го тура ЛЧ с «Мидтьюлланном» (1:1) аргентинец подрался с главным тренером «Аталанты» 62-летним Джан Пьеро Гасперини.
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