Директор «Арсенала»: с Артетой мы находимся на пути к прекрасному будущему

Технический директор лондонского «Арсенала» Эду поделился мнением о работе 38-летнего испанского специалиста Микеля Артеты на посту главного тренера «канониров».



«Артета проводит отличную работу. Мы находимся на пути к прекрасному будущему с Микелем. Если вы подпишете 20 игроков, чего мы не собираемся делать, это всё равно не сработает. Почему люди ожидают магического прихода условного Лионеля Месси? Этого не произойдёт», — приводит слова Эду итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, что после 12 туров АПЛ «Арсенал» с 13 очками располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, имея серию из трёх поражений. В 1/16 финала Лиги Европы «канонирам» предстоит встретиться с португальской «Бенфикой».