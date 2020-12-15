Яшина признали лучшим вратарём всех времён, результаты жеребьёвки ЛЧ и ЛЕ. Главное к утру

Легендарный российский вратарь Лев Яшин удостоен важной награды, результаты жеребьёвок ЛЧ и ЛЕ, названо имя основного претендента на пост главного тренера московского ЦСКА – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. France Football признал Льва Яшина лучшим вратарём всех времён.
2. В понедельник, 14 декабря, состоялись жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 Лиги Европы.
3. Василий Березуцкий — основной кандидат на пост главного тренера ЦСКА.
4. Александр Кокорин может в январе перейти в «Фиорентину».
5. «Спартак» планирует зимой приобрести хавбека «Ростова» Матиаса Норманна.
6. КХЛ. «Ак Барс» вновь обыграл «Йокерит», Да Коста набрал 3 очка.
7. Месси, Роналдо и Роналду — лучшие нападающие в истории по версии France Football.
8. КХЛ. Экс-форвард «Сан-Хосе», «Ванкувера» и московского ЦСКА Николай Голдобин перейдёт в магнитогорский «Металлург».
- 15 декабря 2020
-
09:24
-
09:02
-
09:00
-
08:34
-
08:30
-
07:54
-
07:35
-
07:23
-
07:07
-
06:50
-
06:17
-
05:59
-
05:45
-
05:23
-
04:55
-
04:08
-
03:44
-
03:23
-
03:01
-
02:38
-
02:13
-
01:53
-
01:40
-
01:23
-
00:40
-
00:32
- 14 декабря 2020
-
23:55
-
23:45
-
23:20
-
22:44
-
22:40
-
22:25
-
22:11
-
22:09
-
22:04