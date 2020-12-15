Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Яшина признали лучшим вратарём всех времён, результаты жеребьёвки ЛЧ и ЛЕ. Главное к утру

Яшина признали лучшим вратарём всех времён, результаты жеребьёвки ЛЧ и ЛЕ. Главное к утру
Футбол / Лига чемпионов 0

Легендарный российский вратарь Лев Яшин удостоен важной награды, результаты жеребьёвок ЛЧ и ЛЕ, названо имя основного претендента на пост главного тренера московского ЦСКА – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. France Football признал Льва Яшина лучшим вратарём всех времён.

2. В понедельник, 14 декабря, состоялись жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 Лиги Европы.

3. Василий Березуцкийосновной кандидат на пост главного тренера ЦСКА.

4. Александр Кокорин может в январе перейти в «Фиорентину».

5. «Спартак» планирует зимой приобрести хавбека «Ростова» Матиаса Норманна.

6. КХЛ. «Ак Барс» вновь обыграл «Йокерит», Да Коста набрал 3 очка.

7. Месси, Роналдо и Роналдулучшие нападающие в истории по версии France Football.

8. КХЛ. Экс-форвард «Сан-Хосе», «Ванкувера» и московского ЦСКА Николай Голдобин перейдёт в магнитогорский «Металлург».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020