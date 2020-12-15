Вратарь «Челси» Петр Чех поделился эмоциями от возвращения на поле. 38-летний чешский голкипер принял участие в матче резервных команд. Чех вышел в стартовом составе на матч с «Тоттенхэм Хотспур».
«Первые 20 минут я изо всех сил пытался войти в привычный мне ритм. Но затем я приспособился к темпу игры и почувствовал себя в норме. Выход на поле принёс свои плоды, потому что это именно то, что мне нужно в случае чрезвычайной ситуации, ведь я могу сыграть в Премьер-лиге. Это вернуло меня в нужное русло, я смог вернуться к ритму соревнований. Мне понравилась вторая половина, потому что я начал читать игру, как раньше, и чувствовал себя хорошо.
Я много работал в течение нескольких месяцев, но не играл аж 18 месяцев. Естественно, нервничал перед матчем. Теряется ритм и не знаешь, чего ожидать от себя. Хотя я знал, что был готов", — цитирует Чеха Sport Invest.
Чех провёл в «Челси» большую часть профессиональной карьеры. За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги и один титул Лиги чемпионов. Последние несколько лет Чех провёл в «Арсенале».
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