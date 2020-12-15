«Интер» намерен в январе избавиться от четырёх футболистов

Миланский «Интер» планирует расстаться сразу с несколькими футболистами в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации издания, «нерадзурри» намерены избавиться от четырёх игроков: полузащитников Матиаса Весино, Раджи Найнгголана и Кристиана Эриксена, а также нападающего Андреа Пинамонти. 29-летний уругваец не выходит на поле из-за проблем с коленом, 32-летний бельгиец и 28-летний датчанин не входят в планы главного тренера Антонио Конте, а 21-летнему итальянцу, по мнению наставника, нужно набраться опыта.



Как уже сообщалось, покинуть «Интер» может также хавбек Иван Перишич, однако с ним клуб расстанется только в случае подходящего предложения.



«Интер», набрав 24 очка в 11 турах, занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от «Милана» на 3 очка.

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