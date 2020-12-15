В Китае будет введён жёсткий потолок зарплат для легионеров

Китайские профессиональные футбольные лиги в следующем сезоне введут строгий потолок зарплат, сообщает CGTN.
В высшем дивизионе Китая, китайской Суперлиге (CSL), годовой доход иностранного игрока до вычета налогов будет составлять не более € 3 млн. Максимальная зарплата местного игрока составляла около € 628 тыс. до вычета налогов. Теперь клубы Суперлиги смогут тратить не более € 75,5 млн каждый год, включая ограничение в размере € 10 млн для всех иностранных игроков в клубе. Средняя годовая зарплата местных игроков будет ниже € 376 тыс.
«Политика направлена на сдерживание огромных инвестиций в наших лигах и содействие здоровому и устойчивому развитию профессионального футбола», — говорится в документе федерации.
Сообщается, что среднегодовые расходы клубов CSL в сезоне-2018 составили около € 138 млн, при этом большинство из них понесли убытки. Руководящий орган китайского футбола также принял ряд жёстких мер по наказанию за нарушения.
- 15 декабря 2020
-
10:59
-
10:45
-
10:43
-
10:34
-
10:32
-
10:03
-
10:02
-
09:46
-
09:39
-
09:24
-
09:02
-
09:00
-
08:34
-
08:30
-
07:54
-
07:35
-
07:23
-
07:07
-
06:50
-
06:17
-
05:59
-
05:45
-
05:23
-
04:55
-
04:08
-
03:44
-
03:23
-
03:01
-
02:38
-
02:13
-
01:53
-
01:40
-
01:23
-
00:40
-
00:32