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В Китае будет введён жёсткий потолок зарплат для легионеров

В Китае будет введён жёсткий потолок зарплат для легионеров
Футбол / Прочие турниры 0

Китайские профессиональные футбольные лиги в следующем сезоне введут строгий потолок зарплат, сообщает CGTN.

В высшем дивизионе Китая, китайской Суперлиге (CSL), годовой доход иностранного игрока до вычета налогов будет составлять не более € 3 млн. Максимальная зарплата местного игрока составляла около € 628 тыс. до вычета налогов. Теперь клубы Суперлиги смогут тратить не более € 75,5 млн каждый год, включая ограничение в размере € 10 млн для всех иностранных игроков в клубе. Средняя годовая зарплата местных игроков будет ниже € 376 тыс.

«Политика направлена ​​на сдерживание огромных инвестиций в наших лигах и содействие здоровому и устойчивому развитию профессионального футбола», — говорится в документе федерации.

Сообщается, что среднегодовые расходы клубов CSL в сезоне-2018 составили около € 138 млн, при этом большинство из них понесли убытки. Руководящий орган китайского футбола также принял ряд жёстких мер по наказанию за нарушения.

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