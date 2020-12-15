В Китае будет введён жёсткий потолок зарплат для легионеров

Китайские профессиональные футбольные лиги в следующем сезоне введут строгий потолок зарплат, сообщает CGTN.

В высшем дивизионе Китая, китайской Суперлиге (CSL), годовой доход иностранного игрока до вычета налогов будет составлять не более € 3 млн. Максимальная зарплата местного игрока составляла около € 628 тыс. до вычета налогов. Теперь клубы Суперлиги смогут тратить не более € 75,5 млн каждый год, включая ограничение в размере € 10 млн для всех иностранных игроков в клубе. Средняя годовая зарплата местных игроков будет ниже € 376 тыс.



«Политика направлена ​​на сдерживание огромных инвестиций в наших лигах и содействие здоровому и устойчивому развитию профессионального футбола», — говорится в документе федерации.



Сообщается, что среднегодовые расходы клубов CSL в сезоне-2018 составили около € 138 млн, при этом большинство из них понесли убытки. Руководящий орган китайского футбола также принял ряд жёстких мер по наказанию за нарушения.