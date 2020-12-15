Экс-форвард «Ливерпуля» и «Милана» Борини перешёл в турецкий клуб
Бывший нападающий сборной Италии Фабио Борини продолжит карьеру в Турции. Следующей командой игрока станет «Фатих Карагюмрюк».
Как сообщается в «твиттере» клуба из Стамбула, с 29-летним футболистом была достигнута договорённость. Условия контракта не разглашаются. К команде Борини присоединится бесплатно, поскольку с сентября пребывал в статусе свободного агента. При этом Фабио, вероятно, сможет пополнить состав лишь с открытием зимнего трансферного окна.
Борини начинал карьеру в «Челси», а впоследствии выступал за «Суонси Сити», «Парму», «Рому», «Ливерпуль», «Сандерленд» и «Милан», а его последним клубом была «Верона».
«Фатих Карагюмрюк», набрав 17 очков в 12 турах, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Турции.
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