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Геркус сообщил о возможном переходе Кверквелии в один из ведущих клубов Турции

Геркус сообщил о возможном переходе Кверквелии в один из ведущих клубов Турции
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился информацией о потенциальном трансфере защитника «железнодорожников» Соломона Кверквелии, в настоящее время выступающего на правах аренды за «Ротор».

«Кверквелия может продолжить карьеру в турецком клубе. Этой зимой Соломон может перейти в турецкий чемпионат в состав одного из лидеров.

Соломон внёс совсем недавно свой вклад в серебряные медали клуба и лигочемпионское место. Тем не менее его выставили из команды. Выставили и продолжают платить большую часть зарплаты. В «Роторе» и в сборной Грузии он играет постоянно, может, не блестяще, но добротно, на вполне приличном уровне для того, чтобы быть замеченным турецкими скаутами. Контракт с «Локомотивом» у Кверквелии истекает летом 2021 года, поэтому выкуп у «Локо» будет символический. Соломону удачи», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Кверквелия перешёл в «Локомотив» в 2017 году из «Рубина». В нынешнем сезоне 28-летний грузинский защитник сыграл в составе «Ротора» 9 матчей в чемпионате России, а на старте кампании провёл одну встречу за «железнодорожников».

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