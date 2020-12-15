Капитан сборной Узбекистана отреагировал на слова Юрана о переписанном возрасте Урунова

Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов отреагировал на скандальное заявление главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана, который в телеэфире намекнул, что у его партнёра по национальной команде, полузащитника «Спартака» Остона Урунова, переписанный возраст.



«Я знаю Остона Урунова очень давно. У него отец и брат тоже габаритные и мощные, это на генном уровне. Поэтому считаю, что, не зная человека, так говорить на всю страну такому человеку, как Юран, не идёт», — цитирует Ахмедова Sport24.



Ранее на слова Юрана отреагировали в «Спартаке».



Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 9 матчах во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и заработал 2 жёлтые карточки.

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