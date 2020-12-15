Чех — о жеребьёвке ЛЧ: «Челси» играл с «Атлетико» в прошлом и далеко не всегда побеждал

Вратарь «Челси» Петр Чех поделился эмоциями от жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперником лондонского клуба стал мадридский «Атлетико».
«Это сложный жребий, потому что «Атлетико» имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов и европейских соревнованиях. Этот клуб всегда является сложным соперником. В Примере они выступают очень хорошо и стабильно, поэтому мы ожидаем сложного матча. Мы играли с «Атлетико» в прошлом и далеко не всегда побеждали", — цитирует Чеха сайт УЕФА.
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 проходила 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта. Жеребьёвка 1/4, 1/2 и финала состоится 19 марта.
- 15 декабря 2020
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