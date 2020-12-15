В КДК не получали просьб от «Спартака» перенести заседание по делу Тедеско

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал информацию, что «Спартак» попросил перенести заседание по делу наставника команды Доменико Тедеско и тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина.
Напомним, Тедеско обвинил Бородина в расизме и ксенофобии. Тренер сочинской команды позднее прокомментировал инцидент.
«Спартак» просил перенести заседание КДК по делу Тедеско? В КДК такое заявление не поступало. Сегодня всё будет рассмотрено», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Может ли КДК рассмотреть дело Тедеско без его присутствия? Что касается предмета спора, то до заседания я на такие темы никогда не разговариваю. Если у КДК будет достаточно доказательств, то мы примем решения. Если их будет недостаточно и мы поймём, что нет определённых доказательств, например, видеоматериалов или пояснений, то всё решится в процессе дела», — уточнил Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что КДК РФС, скорее всего, дисквалифицирует Тедеско минимум на два матча. Наказание немецкий специалист получит из-за показа оскорбительного жеста в матче с «Сочи»: на 41-й минуте Тедеско показал пальцами «шелест купюр» в сторону скамейки запасных соперника и резервного арбитра.
- 15 декабря 2020
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