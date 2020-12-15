«Не собираюсь ждать до лета». Сами Хедира намерен уйти из «Ювентуса» этой зимой

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира рассказал о желании продолжить карьеру в другом клубе уже в ближайшее трансферное окно.
«Я открыт новым вызовам. У меня были трудные времена, и я хочу снова играть в футбол, бороться за победу неделю за неделей. Это то, чего я очень хочу. На данный момент у меня ещё много сил и энергии, поэтому я не собираюсь ждать до лета. Могу уйти уже в январе. Перемены реальны, я полностью сосредоточен на этом», — цитирует Хедиру Bild.
Сообщалось, что хавбек может перейти в «Эвертон». Хедира два года работал под руководством Карло Анчелотти в мадридском «Реале», став победителем Лиги чемпионов в сезоне-2013/2014. С 2015 года немецкий полузащитник является игроком туринского «Ювентуса». За это время он 5 раз выиграл Серию А и трижды Кубок Италии. Его контракт со «старой синьорой» действует до 30 июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего немца в € 4 млн.
- 15 декабря 2020
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