Евсеев: Урунов не выглядел старше своих лет. Для меня он был как ребёнок

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал скандальное заявление наставника «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана, который в телеэфире намекнул, что у экс-полузащитника уфимцев, а ныне игрока «Спартака» Остона Урунова переписанный возраст.



«Про возраст Урунова мне сказать нечего. Никаких других данных, кроме паспортных. Он не выглядел старше своих лет. Для меня он был как ребёнок. Про всё остальное поговорили», — написал Евсеев в своём «инстаграме».



Ранее на слова Юрана отреагировали в «Спартаке».



Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 9 матчах во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и заработал 2 жёлтые карточки.

Капитан сборной Узбекистана отреагировал на слова Юрана о переписанном возрасте Урунова