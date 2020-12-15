«Вместо Хави я бы Зидана поставил». Хабиб прокомментировал сборную всех времён
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал сборную всех времён, которую составило авторитетное французское издание France Football. Издание определяло победителя с помощью голосования.
«Вместо Хави я бы Зидана поставил. Вместо Беккенбауэра Серхио Рамоса. И тренером дель Боске», — написал Хабиб в своём "инстаграме".
Символическая сборная лучших игроков всех времён была составлена по схеме 3-4-3. Коллектив выглядит следующим образом:
Лев Яшин (СССР) — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия) — Лоттар Маттеус (ФРГ), Хави (Испания), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия) — Криштиану Роналду (Португалия), Роналдо (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).
Роналду отреагировал на своё появление в сборной игроков всех времён
Рекомендуем вам
- 15 декабря 2020
-
13:42
-
13:13
-
13:06
-
13:01
-
12:56
-
12:42
-
12:26
-
12:15
-
12:10
-
12:08
-
12:02
-
11:27
-
11:26
-
11:19
-
11:15
-
10:59
-
10:45
-
10:43
-
10:34
-
10:32
-
10:03
-
10:02
-
09:46
-
09:39
-
09:24
-
09:02
-
09:00
-
08:34
-
08:30
-
07:54
-
07:35
-
07:23
-
07:07
-
06:50
-
06:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам