«Вместо Хави я бы Зидана поставил». Хабиб прокомментировал сборную всех времён

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал сборную всех времён, которую составило авторитетное французское издание France Football. Издание определяло победителя с помощью голосования.

«Вместо Хави я бы Зидана поставил. Вместо Беккенбауэра Серхио Рамоса. И тренером дель Боске», — написал Хабиб в своём "инстаграме".

Символическая сборная лучших игроков всех времён была составлена по схеме 3-4-3. Коллектив выглядит следующим образом:



Лев Яшин (СССР) — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия) — Лоттар Маттеус (ФРГ), Хави (Испания), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия) — Криштиану Роналду (Португалия), Роналдо (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).