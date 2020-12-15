Вьери: Лукаку забивал бы в «Баварии» так же много, как Левандовски

Бывший футболист сборной Италии Кристиан Вьери сравнил нападающего «Интера» Ромелу Лукаку и форварда «Баварии» Роберта Левандовского.
«Если бы Лукаку играл за «Баварию», он бы забивал так же много, как Левандовски. Но у поляка было бы меньше голов, если бы он выступал за «Интер», — цитирует Вьери Football Italia со ссылкой на его эфир в Twitch.
Лукаку перешёл в «Интер» в 2019 году из «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне 27-летний бельгийский нападающий принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, забил 9 мячей (1 – с пенальти) и отдал 2 голевых паса.
Левандовски защищает цвета «Баварии» с 2014 года, а до этого играл за дортмундскую «Боруссию». На счету 32-летнего поляка 13 голов (2 — с пенальти) и 4 результативные передачи в 10 встречах нынешнего розыгрыша немецкой Бундеслиги.
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