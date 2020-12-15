Умер бывший игрок киевского «Динамо» и сборной СССР Пётр Слободян

На 68-м году жизни умер бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной СССР Пётр Слободян. Об этом сообщила пресс-служба украинского клуба.

«От нас ушёл неординарный человек, который оставил яркий след в истории киевского «Динамо». Пётр Слободян – это пример настоящего динамовца, бойца на футбольном поле, который никогда не сдавался, пытаясь преодолеть трудности, с которыми он столкнулся во время своей карьеры, включая многочисленные травмы.



Пётр Петрович был важной частью золотой команды 70-х годов. За пять лет, проведённых в клубе, он помог команде добыть немало значимых побед. Чего стоит только поединок за Суперкубок Европы-1975 или его гол в ворота «Баварии», который вывел киевлян в полуфинал Кубка Чемпионов-1976/1977.



Перестало биться сердце доброго, порядочного и искреннего человека. Все, кто имел честь знать Петра Петровича, всегда будут помнить его как человека, который умел преодолевать трудности и всегда оставался профессионалом своего дела. От себя лично и от всех динамовцев выражаю искренние соболезнования родным и близким Петра Петровича», — цитирует президента киевского клуба Игоря Суркиса пресс-служба «Динамо».

Пётр Слободян выступал за «Динамо» с 1975 по 1979 год. Он — обладатель Суперкубка УЕФА-1975, чемпион СССР 1975 и 1977 годов. Мастер спорта международного класса. Провёл два матча за сборную СССР.