КДК РФС рассмотрит все ситуации в матче «Сочи» — «Спартак»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что на заседании будут рассмотрены все эпизоды конфликтов в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Заседание состоится в 15:00. Все материалы у нас есть, от РПЛ мы всё получили. Ситуация после матча «Сочи» — «Спартак» будет рассмотрена», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В перерыве матча «Сочи» — «Спартак» у Тедеско возник конфликт с тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным и голкипером сочинцев Сосланом Джанаевым. Затем произошла потасовка с участием обеих сторон. Немецкий специалист показывал жесты спорного характера, а также назвал Бородина расистом. По словам тренера «Сочи», он сказал немцу лишь две фразы: «Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак», — заявил Бородин.
- 15 декабря 2020
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