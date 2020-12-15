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Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт при пустых трибунах

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт при пустых трибунах
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» на своём официальном сайте сообщил об итоговом формате проведения предстоящего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра состоится при пустых трибунах.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на «Газпром Арене» согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах. В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны», — говорится в сообщении.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 16 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Зенит», набрав 38 очков в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая «Спартак» на 3 очка.

В «Спартаке» сообщили, что Александр Кокорин не полетит на матч с «Зенитом»
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