Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт при пустых трибунах
«Зенит» на своём официальном сайте сообщил об итоговом формате проведения предстоящего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра состоится при пустых трибунах.
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на «Газпром Арене» согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах. В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны», — говорится в сообщении.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 16 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
«Зенит», набрав 38 очков в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая «Спартак» на 3 очка.
В «Спартаке» сообщили, что Александр Кокорин не полетит на матч с «Зенитом»
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