«Вулверхэмптон» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

Сегодня, 15 декабря, состоится матч «Вулверхэмптон» — «Челси». Встреча 13-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Крис Кавана.



«Вулверхэмптон», набрав 17 очков в 12 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, находясь в 5 очках от зоны еврокубков и в 9 очках от зоны вылета. «Челси» (22) располагается на пятой строчке. Лидирует в первенстве «Тоттенхэм Хотспур» (25).

Промо матча «Вулверхэмптон» — «Челси»: