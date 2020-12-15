«Вулверхэмптон» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00
Сегодня, 15 декабря, состоится матч «Вулверхэмптон» — «Челси». Встреча 13-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Крис Кавана.
«Вулверхэмптон», набрав 17 очков в 12 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, находясь в 5 очках от зоны еврокубков и в 9 очках от зоны вылета. «Челси» (22) располагается на пятой строчке. Лидирует в первенстве «Тоттенхэм Хотспур» (25).
Промо матча «Вулверхэмптон» — «Челси»:
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