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Экс-сотрудник Федерации футбола Узбекистана отреагировал на слова Юрана об Урунове

Экс-сотрудник Федерации футбола Узбекистана отреагировал на слова Юрана об Урунове
Футбол / РПЛ 0

Бывший начальник управления сборных команд Федерации футбола Узбекистана Алишер Никимбаев отреагировал на слова главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана о полузащитнике «Спартака» Остоне Урунове. Специалист 14 декабря в телеэфире намекнул, что у хавбека переписанный возраст.

«Я думаю, что Юран говорит, сам не понимая о чём. Конечно, точную дату рождения любого человека могут назвать только родители. В Узбекистане были и есть случаи, когда футболист оказывался старше своего возраста. Но Урунова, насколько я знаю, это не касается.

Сразу несколько источников утверждают, что он своего возраста. Ну и вообще-то это Юран должен доказывать, что Урунов не своего возраста, а не наоборот. Презумпцию невиновности никто не отменял», — сказал Никимбаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Евсеев: Урунов не выглядел старше своих лет. Для меня он был как ребёнок
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