Бывший тренер «Реала» госпитализирован из-за повторного заражения коронавирусом
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Вандерлей Лушембурго заразился коронавирусом, сообщает Globo Esporte.
68-летний специалист, в настоящее время пребывающий без клуба, находится в больнице в Сан-Паулу. К врачам он решил обратиться после появления симптомов COVID-19.
Напомним, Лушембурго уже перенёс заражение коронавирусом в начале июля, однако тогда он переболел бессимптомно.
Лушембурго возглавлял «Реал» с 2004 по 2005, а на протяжении большей части тренерской карьеры работал на родине, в Бразилии. Там он руководил «Фламенго», «Палмейрасом», «Сантосом», «Коринтиансом», «Крузейро», «Атлетико Минейро», «Гремио», «Флуминенсе» и «Васко да Гама».
В ноябре 2019 года сообщалось, что Лушембурго диагностировали рак кожи.
У экс-тренера «Реала» Лушембурго диагностирован рак кожи
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