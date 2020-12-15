ЭСК РФС признала три ошибки арбитра в матче ЦСКА — «Урал»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза оценила решения арбитра Алексея Сухого в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Урал» (2:2).
«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку «Урала» Андрею Егорычеву на 27-й минуте. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Урала» сорвал перспективную атаку соперника.
Судья ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Урала» на 28-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Урала» Павел Погребняк совершает очевидную задержку соперника в момент, когда мяч находится в игре. Данное действие направлено на остановку продвижения соперника в перспективную позицию и должно быть наказано одиннадцатиметровым ударом.
Судья правильно вынес второе предупреждение в матче футболисту «Урала» Павлу Погребняку на 47-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок «Урала» очевидным образом демонстрирует несогласие с решением арбитра.
Судья ошибочно назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Урала» на 57-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч направлен в находившуюся перед телом и близко к нему руку футболиста «Урала». Игрок не совершал движения рукой по направлению к мячу и не мог избежать данного контакта», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.
- 15 декабря 2020
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