Комиссия РФС признала, что Казарцев ошибочно не назначил пенальти в матче «Ротор» — «Уфа»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза оценила решения арбитра Василия Казарцева в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Уфа» (1:0).
«Судья ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Ротора» на 67-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ротора» Бека Микелтадзе умышленно играет рукой, стремясь заблокировать удар в направлении собственных ворот. Рука игрока отставлена в сторону, делает его тело неестественно больше, а её движение направлено к мячу.
Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче игроку «Ротора» Сергею Макарову на 73-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что имевшая место кратковременная задержка соперника в чужой штрафной площади не может рассматриваться как срыв перспективной атаки. Взаимное расположение футболиста «Уфы» Тимура Жамалетдинова и его партнёров по команде не позволяет сделать вывод о наличии свободного пространства и/или преимущества в количестве игроков, имеющих возможность развить данную атаку в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.
- 15 декабря 2020
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