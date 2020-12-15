Комиссия РФС признала, что Казарцев ошибочно не назначил пенальти в матче «Ротор» — «Уфа»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза оценила решения арбитра Василия Казарцева в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Уфа» (1:0).



«Судья ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Ротора» на 67-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ротора» Бека Микелтадзе умышленно играет рукой, стремясь заблокировать удар в направлении собственных ворот. Рука игрока отставлена в сторону, делает его тело неестественно больше, а её движение направлено к мячу.



Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче игроку «Ротора» Сергею Макарову на 73-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что имевшая место кратковременная задержка соперника в чужой штрафной площади не может рассматриваться как срыв перспективной атаки. Взаимное расположение футболиста «Уфы» Тимура Жамалетдинова и его партнёров по команде не позволяет сделать вывод о наличии свободного пространства и/или преимущества в количестве игроков, имеющих возможность развить данную атаку в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

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