Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Комиссия РФС признала, что Казарцев ошибочно не назначил пенальти в матче «Ротор» — «Уфа»

Комиссия РФС признала, что Казарцев ошибочно не назначил пенальти в матче «Ротор» — «Уфа»
Футбол / РПЛ 0

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза оценила решения арбитра Василия Казарцева в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Уфа» (1:0).

«Судья ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Ротора» на 67-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ротора» Бека Микелтадзе умышленно играет рукой, стремясь заблокировать удар в направлении собственных ворот. Рука игрока отставлена в сторону, делает его тело неестественно больше, а её движение направлено к мячу.

Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче игроку «Ротора» Сергею Макарову на 73-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что имевшая место кратковременная задержка соперника в чужой штрафной площади не может рассматриваться как срыв перспективной атаки. Взаимное расположение футболиста «Уфы» Тимура Жамалетдинова и его партнёров по команде не позволяет сделать вывод о наличии свободного пространства и/или преимущества в количестве игроков, имеющих возможность развить данную атаку в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

Арбитры тормозят конкурентов «Зенита» – «Спартак» и ЦСКА? Разбор судейства 18-го тура
Матчи красно-белых с «Сочи» и ЦСКА с «Уралом» были богаты на судейские ошибки. Экспертиза Игоря Федотова.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020