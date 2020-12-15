Болельщик «Спартака» — пилот: как профессия спасла от фанатов ЦСКА и другие яркие истории

В третьем выпуске «Наш Чемп» обсуждаем работу Федуна, «дерьмовую» позицию Дриусси и наши клубы в еврокубках. А наш гость — пилот гражданской авиации и болельщик «Спартака» Максим с ником pilot_on_tour — отвечает на главные вопросы про жизнь в небе. Слышат ли пилоты аплодисменты? Почему на взлёте просят выключить телефон? Как Максим возил «Рубин» на тот самый матч в Барселону? Говорим про страшное, интересное и необычное в мире футбола и самолётов.
И не забываем про конкурс! Подарок от Макса прилетит автору лучшей истории про Семака и рейс Казань – Москва. Придумывайте в комментариях!
«Инстаграм» Макса (включения с посадочных полос и много выездов за ромб).
«Инстаграм» Маркова (интервью и путешествия не за ромб).
«Телеграм» Маркова с текстами, подкастами и необычными местами для посещения.
Слушайте на удобных платформах:
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в СберЗвук
• в приложениях для мобильных Android-устройств
• в плеере Castboх
• в плеере Podster
Летим по таймкодам:
00:00 – Прослушайте информацию о нашем полёте!
0:54 – Наш гость только что привёз людей из Новокузнецка. Как долго он не спал?
3:53 – У пилотов слипаются глаза? Они правда спят во время полёта?
5:32 – Коротко про авиацию: как становятся пилотами, живут без режима и со стрессом;
7:34 – Российские взлётные полосы как российские стадионы. Всё настолько плохо?
10:24 – Про пилотов и ответственность: почему не любят смотреть в лица пассажиров?
11:12 – Макс рассказывает пассажирам про футбол и троллит болельщиков «Зенита» на борту;
14:01 – Однажды пассажирка ругалась на Макса из-за песни, но бывает, что весь самолёт танцует;
17:29 – Фанат ЦСКА отказался лететь с Максом. Почему?
19:09 – Футболисты прыгают в салоне, а фанаты раскачивают самолёт. Опасно?
22:30 – Как Макс, будучи пассажиром, успокоил фанатов «Спартака»;
26:01 – История от Жени про рейс с фанатами ЦСКА и «Спартака»;
28:20 – Макс летает на выезды «Спартака» как пилот и ставит пассажирам «Знаешь ли ты»;
30:45 – Фанаты «Зенита» застряли на натовском аэродроме, и клуб забирал их два дня;
32:00 – На выезде в Грецию Макса спасло, что он пилот. Иначе бы мог застрять в аэропорту, как Сноуден;
34:15 – В Европе футбольные фанаты спокойно работают в авиации. А у нас?
37:11 – «Вдруг он нас на выезд повезёт». Как профессия спасла Макса от фанатов ЦСКА;
38:46 – Приятные выезды – про Ростов и пирожки, Самару, пиво и любовь;
40:31 – Чего не хватает «Спартаку»? Того же, чего и пилотам!
43:40 – Тедеско, тактика, автобусы;
46:21 – Макс возил «Рубин» на тот самый матч в Барселону, но отказался от казанской футболки;
49:51 – Федун, Гинер, окружение «Спартака» (мы почему-то сказали, что «Спартак» не на втором месте);
53:46 – Наши в еврокубках. Семак не Карпин. Тирания Черчесова;
56:40 – В фильмах герои сажают самолёты. Это возможно?
58:07 – Стюардессы – подружки? Одна из них болеет за ЦСКА!
59:18 – Чем отличаются Boeing и Airbus? Это как механика и автомат?
1:03:41 – Пилоту бывает страшно? Макс вспоминает, как горел двигатель;
1:07:36 – Самые красивые аэропорты и места планеты;
1:09:41 – Кризис авиации из-за коронавируса. На что живут пилоты?
1:11:28 – Пилоты получают как водители такси?
1:12:51 – Что едят пилоты? У пассажиров вкуснее?
1:14:31 – Ну зачем выключать телефон?
1:17:41 – Давайте закрепим: самолёт безопаснее машины?
1:20:02 – Турбулентность!
1:20:56 – Победитель предыдущего конкурса!
1:21:24 – НОВЫЙ КОНКУРС!
1:22:33 – Всем пока! Не бойтесь летать!
- 15 декабря 2020
-
16:55
-
16:53
-
16:34
-
16:34
-
16:24
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
16:06
-
16:03
-
15:49
-
15:35
-
15:20
-
15:19
-
15:09
-
15:03
-
14:59
-
14:42
-
14:37
-
14:26
-
14:23
-
14:19
-
14:08
-
13:42
-
13:13
-
13:06
-
13:01
-
12:56
-
12:42
-
12:26
-
12:15
-
12:10
-
12:08
-
12:02
-
11:27