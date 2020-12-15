Болельщик «Спартака» — пилот: как профессия спасла от фанатов ЦСКА и другие яркие истории

В третьем выпуске «Наш Чемп» обсуждаем работу Федуна, «дерьмовую» позицию Дриусси и наши клубы в еврокубках. А наш гость — пилот гражданской авиации и болельщик «Спартака» Максим с ником pilot_on_tour — отвечает на главные вопросы про жизнь в небе. Слышат ли пилоты аплодисменты? Почему на взлёте просят выключить телефон? Как Максим возил «Рубин» на тот самый матч в Барселону? Говорим про страшное, интересное и необычное в мире футбола и самолётов.



И не забываем про конкурс! Подарок от Макса прилетит автору лучшей истории про Семака и рейс Казань – Москва. Придумывайте в комментариях!



«Инстаграм» Макса (включения с посадочных полос и много выездов за ромб).



«Инстаграм» Маркова (интервью и путешествия не за ромб).



«Телеграм» Маркова с текстами, подкастами и необычными местами для посещения.



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Летим по таймкодам:



00:00 – Прослушайте информацию о нашем полёте!

0:54 – Наш гость только что привёз людей из Новокузнецка. Как долго он не спал?

3:53 – У пилотов слипаются глаза? Они правда спят во время полёта?

5:32 – Коротко про авиацию: как становятся пилотами, живут без режима и со стрессом;

7:34 – Российские взлётные полосы как российские стадионы. Всё настолько плохо?

10:24 – Про пилотов и ответственность: почему не любят смотреть в лица пассажиров?

11:12 – Макс рассказывает пассажирам про футбол и троллит болельщиков «Зенита» на борту;

14:01 – Однажды пассажирка ругалась на Макса из-за песни, но бывает, что весь самолёт танцует;

17:29 – Фанат ЦСКА отказался лететь с Максом. Почему?

19:09 – Футболисты прыгают в салоне, а фанаты раскачивают самолёт. Опасно?

22:30 – Как Макс, будучи пассажиром, успокоил фанатов «Спартака»;

26:01 – История от Жени про рейс с фанатами ЦСКА и «Спартака»;

28:20 – Макс летает на выезды «Спартака» как пилот и ставит пассажирам «Знаешь ли ты»;

30:45 – Фанаты «Зенита» застряли на натовском аэродроме, и клуб забирал их два дня;

32:00 – На выезде в Грецию Макса спасло, что он пилот. Иначе бы мог застрять в аэропорту, как Сноуден;

34:15 – В Европе футбольные фанаты спокойно работают в авиации. А у нас?

37:11 – «Вдруг он нас на выезд повезёт». Как профессия спасла Макса от фанатов ЦСКА;

38:46 – Приятные выезды – про Ростов и пирожки, Самару, пиво и любовь;

40:31 – Чего не хватает «Спартаку»? Того же, чего и пилотам!

43:40 – Тедеско, тактика, автобусы;

46:21 – Макс возил «Рубин» на тот самый матч в Барселону, но отказался от казанской футболки;

49:51 – Федун, Гинер, окружение «Спартака» (мы почему-то сказали, что «Спартак» не на втором месте);

53:46 – Наши в еврокубках. Семак не Карпин. Тирания Черчесова;

56:40 – В фильмах герои сажают самолёты. Это возможно?

58:07 – Стюардессы – подружки? Одна из них болеет за ЦСКА!

59:18 – Чем отличаются Boeing и Airbus? Это как механика и автомат?

1:03:41 – Пилоту бывает страшно? Макс вспоминает, как горел двигатель;

1:07:36 – Самые красивые аэропорты и места планеты;

1:09:41 – Кризис авиации из-за коронавируса. На что живут пилоты?

1:11:28 – Пилоты получают как водители такси?

1:12:51 – Что едят пилоты? У пассажиров вкуснее?

1:14:31 – Ну зачем выключать телефон?

1:17:41 – Давайте закрепим: самолёт безопаснее машины?

1:20:02 – Турбулентность!

1:20:56 – Победитель предыдущего конкурса!

1:21:24 – НОВЫЙ КОНКУРС!

1:22:33 – Всем пока! Не бойтесь летать!